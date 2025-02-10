Дуглас Сантос рассказал о предстоящем финале Winline Зимнего кубка РПЛ

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о предстоящем матче финале Winline Зимнего кубка РПЛ против «Спартака».

«Какие мысли перед финалом Winline Зимнего кубка РПЛ? С одной стороны, безусловно, это будет товарищеский и подготовительный матч, часть тренировочного процесса на сборах, но с другой, за играми с такими вывесками стоит гораздо больше, чем просто тренировка. В самих матчах с такими соперниками больше накала, эмоций, поэтому наша задача — продолжать прогрессировать, демонстрировать более качественный уровень футбола, уровень взаимопонимания, уровень подготовки. И, конечно, мы будем настраиваться только на победу в принципиальной игре. Даст бог, выйдем из нее победителями», — приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита».

Перед зимней паузой в РПЛ «Зенит» занимал второе место в турнирной таблице (39), имея на два очка больше, чем у идущего третьим «Спартака».