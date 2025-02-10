Экс-футболист сборной Португалии Канейра: «Саласар станет одной из главных звезд РПЛ»

Бывший футболист сборной Португалии Марку Канейра в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход полузащитника «Браги» Родриго Саласара в «Зенит».

Ранее в Португалии сообщили «СЭ», что «Брага» до сих пор не получила гарантий от «Зенита» по оплате трансфера.

«Думаю, задержка трансфера связана с деньгами. Саласар — топ-футболист. В прошлом году он был прекрасен в Португалии. Один из лучших игроков чемпионата. Думаю, он станет одной из главных звезд РПЛ, если «Зениту» удастся его подписать», — сказал Канейра «СЭ».

Саласар выступает за «Брагу» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 21 матч за команду во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач.