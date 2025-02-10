Чинквини: «20 миллионов за трансфер Илича в «Спартак» — это слишком много»

Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини поделился мнением о потенциальном переходе полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак».

2 февраля стало известно, что красно-белые могут приобрести хавбека итальянского клуба за 20 миллионов евро.

«В моем понимании, 20 миллионов евро за Илича — это слишком много денег, ха-ха. Для России Иван может стать очень важным игроком, в данный момент уровень премьер-лиги все-таки не на таком высоком уровне, как в Европе», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

7 февраля главный тренер «Спартака» Деян Станкович выразил сомнение в переходе Илича в московский клуб.

23-летний серб выступает за «Торино» с лета 2023 года, за это время он отметился 7 голами и 6 результативными передачами в 61 встрече. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 миллионов евро.