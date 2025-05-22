Дуглас Сантос — о матче с «Ахматом»: «Собираемся отдать все силы, чтобы с божьей помощью добиться победы»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Это важнейший матч сезона. Мы с большим воодушевлением ждем его. Всю неделю качественно готовились. Все с большой надеждой смотрят на предстоящие дни. Команда собирается отдать все силы на поле, чтобы с божьей помощью добиться победы.

Точно знаю, что нам нужно сделать — оставить эмоции, сомнения. Нужно очень качественно провести игру, бороться до конца, мы уверены в своих силах. Я все время говорил и повторяю команде, что наша единственная задача — выполнить свою работу. Мы не должны думать о других командах. Наша основная задача — победить «Ахмат» и порадовать болельщиков», — сказал Дуглас Сантос.

Матч «Зенит» — «Ахмат» пройдет 24 мая и в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 мск.