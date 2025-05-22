Семак: «Надеемся, что к игре с «Ахматом» Лусиано будет готов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 30-го тура РПЛ против «Ахмата» рассказал о состоянии форварда Лусиано.

«Лусиано получил повреждение. В прошлой игре не смог нам помочь. Вчера тренировался в общей группе. Надеемся, что к игре с «Ахматом» будет готов», — сказал Семак.

Матч «Зенит» — «Ахмат» пройдет 24 мая и в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 мск.