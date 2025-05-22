Агент Сильянова — о предложении «Динамо»: «Такой информации нет. Мы работаем над новым контрактом»

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова прокомментировал «СЭ» информацию о предложении «Динамо» по футболисту.

«У меня такой информации нет, что начались переговоры. Буквально вчера общался с менеджментом «Локомотива». Я думаю, если бы такие переговоры были, они бы поделились информацией. Поэтому мне сложно прокомментировать интерес «Динамо», тем более какие-то суммы. А то, что мы работаем над новым контрактом, — это соответствует действительности», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Ранее Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что «Динамо» предложило 3 миллиона евро за переход Сильянова.