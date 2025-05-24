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Дуглас Сантос: «Хотели отпраздновать столетие «Зенита» вместе с чемпионством. Мы не достигли цели в исторический год»

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола
Дуглас Сантос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос подвел итоги сезона-2024/25 для команды.

Клуб из Санкт-Петербурга занял второе место в турнирной таблице РПЛ. До этого сине-бело-голубые становились чемпионами в шести сезонах кряду.

— Вы становились чемпионами России шесть лет подряд. Что изменилось в этом году?

— В РПЛ вышли квалифицированные команды — чемпионат стал сложнее. В этом сезоне, в отличие от предыдущих, мы не были так же стабильны дома и выигрывали не так много матчей. У нас было два домашних поражения в конце ноября и декабря, которые стоили нам чемпионства. Поэтому впредь мы должны уделять больше внимания домашним матчам — на своем поле мы не можем позволить себе проиграть ни одной встречи.

— В воскресенье у «Зенита» столетний юбилей. Особенно больно проигрывать чемпионат в такой момент?

— Да, это была наша цель, цель клуба — отпраздновать столетие вместе с чемпионством. Мы расстроены этим, ведь понимаем: мы не достигли столь важной для клуба цели в исторический год. Но сейчас нам нужно отдохнуть, собраться с мыслями и проанализировать, что мы сделали не так, чтобы в следующем году выполнить все на высшем уровне.

Первое место в чемпионате России-2024/25 занял «Краснодар», опередивший «Зенит» на одно очко.

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Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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