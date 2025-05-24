Дуглас Сантос: «Хотели отпраздновать столетие «Зенита» вместе с чемпионством. Мы не достигли цели в исторический год»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос подвел итоги сезона-2024/25 для команды.

Клуб из Санкт-Петербурга занял второе место в турнирной таблице РПЛ. До этого сине-бело-голубые становились чемпионами в шести сезонах кряду.

— Вы становились чемпионами России шесть лет подряд. Что изменилось в этом году?

— В РПЛ вышли квалифицированные команды — чемпионат стал сложнее. В этом сезоне, в отличие от предыдущих, мы не были так же стабильны дома и выигрывали не так много матчей. У нас было два домашних поражения в конце ноября и декабря, которые стоили нам чемпионства. Поэтому впредь мы должны уделять больше внимания домашним матчам — на своем поле мы не можем позволить себе проиграть ни одной встречи.

— В воскресенье у «Зенита» столетний юбилей. Особенно больно проигрывать чемпионат в такой момент?

— Да, это была наша цель, цель клуба — отпраздновать столетие вместе с чемпионством. Мы расстроены этим, ведь понимаем: мы не достигли столь важной для клуба цели в исторический год. Но сейчас нам нужно отдохнуть, собраться с мыслями и проанализировать, что мы сделали не так, чтобы в следующем году выполнить все на высшем уровне.

Первое место в чемпионате России-2024/25 занял «Краснодар», опередивший «Зенит» на одно очко.