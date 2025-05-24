Машину отметившего чемпионство Кривцова из «Краснодара» остановили сотрудники ДПС

Сотрудники ДПС остановили машину полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова на выезде со стадиона команды, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

В субботу, 24 мая, «быки» на своем поле победили московское «Динамо» (3:0) в заключительном матче сезона и впервые в истории завоевали золотые медали РПЛ. 22-летний Кривцов забил один из голов в игре 30-го тура. По окончании матча футболисты «Краснодара» праздновали чемпионство в раздевалке шампанским.

Как отмечает источник, когда ДПС остановила машину Кривцова, футболист позвонил кому-то по телефону, после чего за руль села девушка, которая сопровождала игрока, и они продолжили путь.

Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник провел 27 матчей, в которых отметился 5 голами и одной результативной передачей.