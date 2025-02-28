«Зенит» — ЦСКА: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Зенит» сыграет с ЦСКА в 19-м туре чемпионата России в субботу, 1 марта. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Зенит» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

По результатам 18 туров РПЛ команда Сергея Семака набрала 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Московский клуб с 31 баллом находится на шестой строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта 2025, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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