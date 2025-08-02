Департамент судейства РФС: Карасев верно изменил решение и отменил гол «Балтики» в ворота «Спартака»

Департамент судейства и инспектирования (ДСИ) РФС оценил эпизод с отменой гола «Балтики» в ворота «Спартака» (3:0) во втором туре РПЛ.

Первоначально гол калининградцев на 44-й минуте был засчитан, но после просмотра Сергей Карасев отменил взятие ворот и назначил свободный удар в пользу «Спартака» из-за фола футболиста «Балтики» перед голом. ДСИ поддержал измененное решение Карасева.

«Александр Максименко («Спартак») кладет руку на мяч, который располагается на газоне. В соответствии с правилами игры, вратарь считается контролирующим мяч рукой, поскольку мяч находится между рукой вратаря и поверхностью поля.

Николай Титков («Балтика») выбивает мяч из-под руки Максименко и совершает удар правой ногой в его голову, тем самым нарушая правила игры», — говорится в мотивировке решения.

После поражения от «Балтики» красно-белые с 3 очками занимают десятое место РПЛ. Калининградцы идут третьими в турнирной таблице — 4 очка.