Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Департамент судейства РФС: Карасев верно изменил решение и отменил гол «Балтики» в ворота «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Департамент судейства и инспектирования (ДСИ) РФС оценил эпизод с отменой гола «Балтики» в ворота «Спартака» (3:0) во втором туре РПЛ.

Первоначально гол калининградцев на 44-й минуте был засчитан, но после просмотра Сергей Карасев отменил взятие ворот и назначил свободный удар в пользу «Спартака» из-за фола футболиста «Балтики» перед голом. ДСИ поддержал измененное решение Карасева.

«Александр Максименко («Спартак») кладет руку на мяч, который располагается на газоне. В соответствии с правилами игры, вратарь считается контролирующим мяч рукой, поскольку мяч находится между рукой вратаря и поверхностью поля.

Николай Титков («Балтика») выбивает мяч из-под руки Максименко и совершает удар правой ногой в его голову, тем самым нарушая правила игры», — говорится в мотивировке решения.

После поражения от «Балтики» красно-белые с 3 очками занимают десятое место РПЛ. Калининградцы идут третьими в турнирной таблице — 4 очка.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Российские шахматисты пропустят третью олимпиаду подряд. Решение продавил Ананд
На Амурском газохимическом комплексе произошло возгорание. Что известно
Зеленский заявил о получении ракет к системам Patriot
Капитан Достоинство и Универсализм, выживший при 12 тренерах «Спартака». Рабинер — о Зобнине
Два сотрудника Запорожской АЭС пострадали при атаке дрона ВСУ
Литвинов избежал «крестов», по контракту с Барко остались вопросы, а Карседо не хочет говорить о чемпионстве. Что происходит в «Спартаке» после победы над «Зенитом»
Популярное видео
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Макгиди назвал простым вопрос о самой популярной команде России

ДСИ РФС: второй гол Батракова в ворота «Краснодара» засчитан верно
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости