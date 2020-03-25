Доменико Тедеско: «Я живу в Москве один, из-за этого оказался в плохом положении»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, как ему живется в Москве в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

— Я живу один, в связи с этим оказался в плохом положении, — приводит Tuttomercato слова Тедеско. — Моя жена и 3-летняя дочка живут в Германии, мы общаемся через Skype. Из всего персонала в отеле живем только я и один из моих помощников. По крайней мере, мы хотя бы иногда можем вместе попить кофе. Некоторые рестораны открыты, но я так понимаю, что и их планируют закрыть. Есть одно итальянское заведение неподалеку, там обычно работает около 45 человек, а сейчас из них работают лишь шестеро. Метро в Москве все еще работает, сейчас там впечатляющий вид. Раньше там было невозможно найти себе место, приходилось буквально втискиваться в вагон, а теперь там пусто.

Сейчас работа встала, мы все находимся в ожидании. Я застрял в отеле, никуда не перемещаюсь. Сначала было принято решение ограничить численность собраний людей до 5 тысяч человек, но позже это количество сократилось до 50 человек, так что играть в футбол пока нельзя. «Спартак» даже не тренируется, чтобы не создавать скопления людей. Официально чемпионат приостановлен до 10 апреля, надеемся, что после этого мы сможем продолжить играть. Тем не менее, здоровье — на первом месте.