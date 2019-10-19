Доменико Тедеско: «Спартак» не заслужил победы над «Рубином»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после домашнего матча 13-го тура РПЛ против «Рубина» (0:0) подчеркнул, что его команда сделала все для победы в этой игре. Для 34-летнего немецкого специалиста эта встреча стала дебютной во главе красно-белых.

— Мы недовольны результатом, однозначно хотели выиграть этот матч, — сказал Тедеско. — И всю неделю ощущал, что парни очень хотят этой победы. У них горели глаза. Но мы ее не заслужили. В первом тайме мы давали сопернику очень много работать с мячом. Это причина, почему мы поменяли подход к прессингу во втором тайме, который был хорошим. У нас было много подходов к воротам и голевых моментов. Если бы мы забили, то выиграли бы. Сделали все для победы. В конце игры у нас было на поле пять игроков атакующего плана — Мирзов, Понсе, Ларссон, Бакаев, Мельгарехо. Будем работать дальше.

— Вы имеете представление о том, в какую команду вы пришли? Знаете, кто такие Бесков, Черенков, Родионов, Гаврилов?

— Да, я прекрасно знаю, где нахожусь. И горд этим. И Старостина знаю, и Черчесова, который играл в дрезденском «Динамо». Но на данный момент я думаю совсем о другом.

— Было ли осознанным решение играть вторым номером в первом тайме?

— Играть на контратаках, вторым номером, не было нашим планом. План был прессинговать соперников несколько выше. Нам это не удалось. Мы не закрывали их крайних защитников, у которых было много времени и пространства для маневра.

— По ходу матча с 4-4-2 перешли на 4-3-3. Это было запланировано? И с чем связано?

— Немножко не так. Мы играли 4-4-2 с ромбом всю игру. Просто изменили подход к прессингу. В первом тайме прессинговали центральных защитников Мельгарехо и Шюррле с флангов, во втором тайме эту работу стали выполнять Бакаев и Умяров.

— Выход из обороны в атаку осуществлялся только низом. Атакующие действия — преимущественно тоже. Знали ли вы, что слабой стороной Дюпина является игра на выходах — и, если знали, почему не использовали навесы и прострелы? И хотите ли играть низом постоянно?

— Мы исходим из тех футболистов, которые есть в нашем распоряжении. Мы поставили их в позиции, дали по несколько возможных вариантов развития событий. В конце концов, футболисты сами решают на поле, что делают. И у Айртона, и у Мирзова были возможности подать, но они предпочли идти в обыгрыш. Нисколько их не осуждаю. Когда вы проигрываете пять игр подряд, у вас обычно не бывает смелости играть низом, но мы делали это, и я этим доволен. Равно как и прессинговать. Уверен, что будем прибавлять. (Игорь Рабинер)

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