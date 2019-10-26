Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о принципах своей работы в московской команде.

— Вы уже выяснили, много ли игроков в «Спартаке» понимают вас, понимают ваши задачи, понимают то, что вы строите?

— Мы надеемся, что все со временем поймут и примут наши идеи, будут стараться притворять их в жизнь. На данный момент мы работаем только две недели. Видно, что все ребята открыты для диалога, готовы принять наши идеи и принципы. Тем не менее, времени было слишком мало, поэтому мы уделяем время только наиболее важным темам, которые касаются игры с ближайшим соперником.

Что касается работы с футболистами, многое зависти от нас, от тренеров. Мы работаем с ребятами индивидуально, показываем видео, проводим много тактических занятий. Более того, во время занятий мы можем остановить упражнение и спросить ребят, нравится ли им это, что они думают по прессингу или чему-то еще. Постоянно идет обратная связь с игроками. Надеемся, что это принесет свои плоды.

— Вы уже говорили с Булатовым? Как будет строиться ваша работа с тренером молодежной команды и как вы собираетесь привлекать к работе молодых игроков?

— Да, я встречался с Виктором на прошлой неделе. У нас с ним установились хорошие отношения. Я считаю, что всегда надо обращать внимание на игроков, которые есть у нас в Академии, это одно из моих любимых занятий находить ребят там. Но Булатов находится каждый день в молодежной команде, он следит за прогрессом ребят.

Поэтому когда я звоню Виктору и, например, говорю: нам нужен Глушенков, он может мне ответить: нет, я могу посоветовать не брать его, потому что последнюю неделю он отработать плохо. Зато могу посоветовать того-то или того-то. Я считаю это нормальной ситуацией. У ребят должно быть осознание, что за ними наблюдают тренеры из основной команды. Это хорошая мотивация для них.

Я видел в деле Глушенкова, Руденко, Бакаева-младшего, Игнатова и многих других. Тот же Игнатов, который тренируется с нами, очень талантливый футболист несмотря на свой возраст. Непросто привлечь 5-6 юных футболистов на продолжительное время. Тем не менее, я стараюсь держать ситуацию под контролем.

— Насколько для вас является проблемой вызов Понсе и Айртона в национальные команды?

— Безусловно, каждый тренер мечтает видеть в своем распоряжении всех футболистов, чтобы с ними работать. Но мы никуда не можем уйти от законов и правил. Если пришел вызов в сборную, его надо принимать. Для каждого игрока защищать цвет своего флага — мечта. Ни разу я не подходил к игроку и не предлагал отказаться от вызова в сборную.

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