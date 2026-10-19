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Литву лишили этапа Кубка мира по современному пятиборью из-за недопуска россиян и белорусов

Литву лишили этапа Кубка мира по современному пятиборью из-за недопуска россиян и белорусов

Сергей Ярошенко

Международный союз современного пятиборья (UIPM) лишил Литву права проведения этапа Кубка мира 2027 года из-за отказа допускать российских и белорусских спортсменов, сообщает Sportas 24.

Решение было принято на заседании исполнительного комитета UIPM. Соревнования должны были пройти в Каунасе с 13 по 17 апреля 2027 года.

9 июля UIPM объявил о снятии всех ограничений на участие российских спортсменов в международных соревнованиях начиная с августа 2026 года.

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