Доменико Тедеско: «Горжусь, что в 34 года возглавляю «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о работе в клубе и жизни в Москве.

— Я чувствую себя прекрасно, — приводит Tuttomercato слова Тедеско. — Перед тем, как подписать контракт со «Спартаком», я приезжал в Москву на три дня и был весьма впечатлен. Я увидел, что этот город сходит с ума по футболу, в Москве 4 футбольных клуба с очень красивыми стадионами. «Спартак» — самая большая команда в России, я горд, что возглавляю ее в свои 34 года.

Конечно, жизнь в Москве совершенно другая, нежели в Гельзенкирхене. В Германии я не мог выйти из дома. Обычно мой маршрут был ограничен, дом-тренировка-дом-стадион. Я гулял по городу, а меня постоянно узнавали, по 100 раз просили автограф и 50 раз просили о фото. В Москве же меня узнают не так часто, так что тут я могу гулять чаще.