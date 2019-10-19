Доменико Тедеско: «Бакаев вышел в центре и со своей задачей справился очень хорошо»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями после матча 13-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:0).

— Зелимхан Бакаев сегодня вышел в центре, а не на фланге и со своей задачей справился очень хорошо, — заявил Тедеско в эфире программы «Арене live». — Помимо игры в центре он выполнял много работы на позиции крайнего защитника. У нас будут еще другие идеи, в частности смещения игроков на другие позиции. Зелимхан — очень одаренный игрок, он может играть на разных позициях, и мы ценим его универсализм.

Я буду постоянно требовать от футболистов быстрый прессинг при потере мяча на чужой половине поля. Это — базовый элемент футбола.

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