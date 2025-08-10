Сычев: «Мне хочется, чтобы Батраков как можно дольше играл в «Локомотиве»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Когда он обрастет мясом, чуть чуть поиграет здесь и наберется опыта, можно ехать в Европу. Там будут спрашивать за результат, а не пылинки сдувать. Там все серьезно. Времени на раскачку не будет. А ему надо окрепнуть. Но мне хочется, чтобы он как можно дольше играл в «Локомотиве», — сказал Сычев «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ 20-летний Батраков забил 6 голов в 4 матчах.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.