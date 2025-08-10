Футбол
10 августа, 11:21

Сычев: «Мне хочется, чтобы Батраков как можно дольше играл в «Локомотиве»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Когда он обрастет мясом, чуть чуть поиграет здесь и наберется опыта, можно ехать в Европу. Там будут спрашивать за результат, а не пылинки сдувать. Там все серьезно. Времени на раскачку не будет. А ему надо окрепнуть. Но мне хочется, чтобы он как можно дольше играл в «Локомотиве», — сказал Сычев «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ 20-летний Батраков забил 6 голов в 4 матчах.

Алексей Батраков
Дмитрий Сычев
ФК Локомотив (Москва)
  • fell62

    а сам то чего не играл ? за баблом бегал ?

    10.08.2025

  • andreichf

    Ха-Ха и это пишет рвач сбежавший после первых успехов и по итогу ничего не добившийся.

    10.08.2025

  • spar001

    если посмотрит на этого, который в Сосьедаде растворился, включит голову, то может и сбудется мечта Сычева:grin:...

    10.08.2025

  • treider

    Дает совет, чтобы Батраков учился на чужих ошибках.

    10.08.2025

  • совва

    Сам ьыстренько свалил, зато советы раздает))

    10.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Пора Батрачку присылать повестку из военкомата, будет служить в войсковой части на Песчаной!

    10.08.2025

  • hovawart645

    Мне тоже!

    10.08.2025

  • lenin.vowa2018

    Что ж ты сам то не остался в Спартаке а смылся как скипидаром намазанный. Папа твой урод, сломал сыну карьеру, но у самого то мозги должны были быть?

    10.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    «Мне хочется, чтобы Станкович как можно дольше тренеровал «Спартак»

    10.08.2025

    • Воробьев повторил «достижение» Соломатина по количеству карточек в первых четырех турах РПЛ

    Акинфеев — о 600 матчах в чемпионатах России: «Звучит солидно»
