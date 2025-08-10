Акинфеев — о 600 матчах в чемпионатах России: «Звучит солидно»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал достижение отметки в 600 матчей в чемпионатах России. По словам футболиста, для него очень важно, что за этими цифрами стоит поддержка болельщиков.

Юбилейной для 39-летнего Акинфеева стала игра против «Рубина» (5:1) в 4-м туре РПЛ, которая прошла 9 августа.

«Я никогда не гонюсь за цифрами, но когда после матча коллеги говорят: «Владимирович, у тебя же 600-й матч в РПЛ!» — честно, сам не верю. 600 игр в чемпионате России — звучит солидно. Но для меня важнее, что за этими цифрами — ваша поддержка и годы упорной работы. Спасибо, что были со мной на этом пути», — написал Акинфеев в своем Telegram-канале.

Акинфеев играет за ЦСКА с 2003 года. Всего на его счету 802 матча за московскую команду.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.