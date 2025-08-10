Футбол
10 августа, 11:10

Воробьев повторил «достижение» Соломатина по количеству карточек в первых четырех турах РПЛ

Кирилл Бурдаков
Статистик

В четырех первых турах чемпионата нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев забил три гола и заработал четыре предупреждения. 9 августа в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (4:2) Воробьев отметился голом и получил желтую карточку.

Нападающий железнодорожников стал всего лишь пятым футболистом в истории турнира, перебравшим карточек за минимально возможное количество матчей. Ранее такую же несдержанность проявляли защитники Андрей Соломатин, Адриан Сосновский и Игорь Шитов, а также хавбек Александр Призетко.

Все футболисты, которые получали четыре желтые карточки в первых четырех турах чемпионата России

Сезон

Игрок

Клуб

Матчи с карточками

2000

Андрей Соломатин

Локомотив

ЦСКА (д) — 1:0, Крылья Советов (д) — 2:0, Спартак (г) — 0:0, Факел (д) — 1:0

2001

Александр Призетко

Черноморец

ЦСКА (д) — 2:0, Спартак (д) — 1:2, Ротор (г) — 0:3, Ростсельмаш (д) — 1:1

2002

Адриан Сосновский

Сатурн

Алания (д) — 1:0, Анжи (г) — 1:1, Локомотив (д) — 0:0, Зенит (г) — 1:2

2014/15

Игорь Шитов

Мордовия

Урал (г) — 3:2, ЦСКА (д) — 0:1, Кубань (д) — 0:0, Терек (г) — 0:1

2025/26

Дмитрий Воробьев

Локомотив

Сочи (д) — 3:0, Краснодар (г) — 2:1, Пари НН (г) — 3:2, Спартак (д) — 4:2
  • Ратель

    То-то и беда, что Воробьёв нападающий. Андрюха-то ладно, был он защитник сёминской школы, этим можно было каждый матч каждому по карточке выписывать.

    10.08.2025

  • hovawart645

    Вчера судейка был предвзят. По барабану эти жк.

    10.08.2025

