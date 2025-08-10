Воробьев повторил «достижение» Соломатина по количеству карточек в первых четырех турах РПЛ

В четырех первых турах чемпионата нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев забил три гола и заработал четыре предупреждения. 9 августа в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (4:2) Воробьев отметился голом и получил желтую карточку.

Нападающий железнодорожников стал всего лишь пятым футболистом в истории турнира, перебравшим карточек за минимально возможное количество матчей. Ранее такую же несдержанность проявляли защитники Андрей Соломатин, Адриан Сосновский и Игорь Шитов, а также хавбек Александр Призетко.

Все футболисты, которые получали четыре желтые карточки в первых четырех турах чемпионата России