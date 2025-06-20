Канчельскис: «У нас с футболом катастрофа уже 15 лет, каждый год все хуже и хуже»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» высказался о приостановке деятельности «Химок».

«У нас уже давно катастрофа с футболом. Это уже лет 15 происходит. Мы только сейчас это замечаем. Здесь, к сожалению, мы уже ничему не удивляемся. Каждый год все хуже и хуже», — сказал Канчельскис «СЭ».

По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в чемпионате России, однако не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. РФС принял решение, что подмосковную команду в турнире заменит «Пари НН». 18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.