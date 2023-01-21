Сенников: «Керк вряд ли мог бы проиграть конкуренцию Пиняеву»
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на уход полузащитника Джирано Керка из стана железнодорожников.
«Керк вряд ли мог бы проиграть конкуренцию Пиняеву. Просто он игрок немного другого плана. Тут, наверное, обстоятельства так сложились, что он ушел из «Локомотива». Возможно, у него есть какое-то выгодное предложение из другого клуба, но Керк хороший игрок. «Локо» будет тяжелее без него во второй половине сезона РПЛ», — приводит слова Сенникова Metaratings.ru.
21 января «Локомотив» объявил об уходе Керка. Игрок покинул расположение команды на сборах в Абу-Даби (ОАЭ). «СЭ» сообщал, что 27-летний футболист с высокой долей вероятности может продолжить карьеру в бельгийском «Антверпене».
Керк выступал за «Локомотив» с сентября 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.
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7
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|7
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9
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|17
|7
|4
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|27-32
|25
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10
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|6
|3
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|21-28
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11
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|5
|5
|7
|20-25
|20
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12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
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|19
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13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
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14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
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15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
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16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
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Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
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Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
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Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
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Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
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Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
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Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
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Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
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Сочи – ЦСКА
|- : -
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
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Олег Дмитриев
Факел
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|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
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