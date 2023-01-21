Стало известно, где продолжит карьеру экс-игрок «Локо» Керк

Как стало известно «СЭ», приостановивший контракт с «Локомотивом» полузащитник Джирано Керк с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Антверпене».

Соглашение с бельгийским клубом должно быть подписано после прохождения игроком медосмотра.

Керк, выступал за «Локо» с 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу.

Контракт 27-летнего нидерландского футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.