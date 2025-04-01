Тренер Пятибратов — об обвинениях Божина в расизме: «У нас очень любят хайповать на теме, не разобравшись в ней»
Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» прокомментировал инцидент с участием главного тренера «Зенита» Сергея Семака и защитника «Факела» Сергея Божина.
Сине-бело-голубые 8 марта на выезде победили «Факел» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ. На 74-й минуте игры полузащитник петербуржцев Вендел получил прямую красную карточку за неприличный жест в адрес трибун. После встречи Семак заявил, что его футболисты подверглись расизму со стороны фанатов воронежской команды, а также Божина. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не стал наказывать игрока «Факела», не найдя признаков расизма с его стороны, а главный тренер «Зенита» позднее отметил, что ему не за что извиняться перед Божиным.
— Вы сказали, что Божин, которого обвинили в проявлении расизма, переживал...
— Любой бы переживал. Тем более у нас очень любят хайповать на теме, не разобравшись в ней. Мы общались с Сергеем Семаком, у нас состоялся телефонный разговор. Возможно, в пылу борьбы было агрессивное поведение от Божина, но это нормально, а тут ему выдвигают серьезное обвинение. Нам удалось быстро погасить эту тему с главным тренером «Зенита», но футболист все равно переживал. Божин — профессионал, много работал, тренировался. Старались его всячески поддерживать. Но все мы живые люди — когда о тебе такое пишут в СМИ, это не может не сказаться на психологическом состоянии.
По итогам инцидента в матче «Факел» — «Зенит» Вендел был дисквалифицирован на два матча РПЛ (один — условно) и пропустил игру со «Спартаком» (1:2), которая прошла 16 марта. «Факел» был наказан одним домашним матчем без зрителей и штрафом в размере 1 миллиона рублей. Воронежский клуб подал обращение в апелляционный комитет РФС с просьбой смягчить наказание КДК РФС, однако жалоба была отклонена.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
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2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
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3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
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4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
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5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
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6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
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7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
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8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
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9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
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Александр Соболев
Зенит
|10
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
|
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Максим Глушенков
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
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Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1