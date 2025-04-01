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Тренер Пятибратов — об обвинениях Божина в расизме: «У нас очень любят хайповать на теме, не разобравшись в ней»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» прокомментировал инцидент с участием главного тренера «Зенита» Сергея Семака и защитника «Факела» Сергея Божина.

Сине-бело-голубые 8 марта на выезде победили «Факел» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ. На 74-й минуте игры полузащитник петербуржцев Вендел получил прямую красную карточку за неприличный жест в адрес трибун. После встречи Семак заявил, что его футболисты подверглись расизму со стороны фанатов воронежской команды, а также Божина. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не стал наказывать игрока «Факела», не найдя признаков расизма с его стороны, а главный тренер «Зенита» позднее отметил, что ему не за что извиняться перед Божиным.

— Вы сказали, что Божин, которого обвинили в проявлении расизма, переживал...

— Любой бы переживал. Тем более у нас очень любят хайповать на теме, не разобравшись в ней. Мы общались с Сергеем Семаком, у нас состоялся телефонный разговор. Возможно, в пылу борьбы было агрессивное поведение от Божина, но это нормально, а тут ему выдвигают серьезное обвинение. Нам удалось быстро погасить эту тему с главным тренером «Зенита», но футболист все равно переживал. Божин — профессионал, много работал, тренировался. Старались его всячески поддерживать. Но все мы живые люди — когда о тебе такое пишут в СМИ, это не может не сказаться на психологическом состоянии.

По итогам инцидента в матче «Факел» — «Зенит» Вендел был дисквалифицирован на два матча РПЛ (один — условно) и пропустил игру со «Спартаком» (1:2), которая прошла 16 марта. «Факел» был наказан одним домашним матчем без зрителей и штрафом в размере 1 миллиона рублей. Воронежский клуб подал обращение в апелляционный комитет РФС с просьбой смягчить наказание КДК РФС, однако жалоба была отклонена.

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Сергей Божин
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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