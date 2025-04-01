Тренер Пятибратов — об обвинениях Божина в расизме: «У нас очень любят хайповать на теме, не разобравшись в ней»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» прокомментировал инцидент с участием главного тренера «Зенита» Сергея Семака и защитника «Факела» Сергея Божина.

Сине-бело-голубые 8 марта на выезде победили «Факел» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ. На 74-й минуте игры полузащитник петербуржцев Вендел получил прямую красную карточку за неприличный жест в адрес трибун. После встречи Семак заявил, что его футболисты подверглись расизму со стороны фанатов воронежской команды, а также Божина. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не стал наказывать игрока «Факела», не найдя признаков расизма с его стороны, а главный тренер «Зенита» позднее отметил, что ему не за что извиняться перед Божиным.

— Вы сказали, что Божин, которого обвинили в проявлении расизма, переживал...

— Любой бы переживал. Тем более у нас очень любят хайповать на теме, не разобравшись в ней. Мы общались с Сергеем Семаком, у нас состоялся телефонный разговор. Возможно, в пылу борьбы было агрессивное поведение от Божина, но это нормально, а тут ему выдвигают серьезное обвинение. Нам удалось быстро погасить эту тему с главным тренером «Зенита», но футболист все равно переживал. Божин — профессионал, много работал, тренировался. Старались его всячески поддерживать. Но все мы живые люди — когда о тебе такое пишут в СМИ, это не может не сказаться на психологическом состоянии.

По итогам инцидента в матче «Факел» — «Зенит» Вендел был дисквалифицирован на два матча РПЛ (один — условно) и пропустил игру со «Спартаком» (1:2), которая прошла 16 марта. «Факел» был наказан одним домашним матчем без зрителей и штрафом в размере 1 миллиона рублей. Воронежский клуб подал обращение в апелляционный комитет РФС с просьбой смягчить наказание КДК РФС, однако жалоба была отклонена.