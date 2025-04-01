Тренер «Динамо» Махачкала выступил за дебют Махачева в РПЛ
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев в разговоре с «СЭ» высказался о возможности участия бойца Ислама Махачева в матче РПЛ.
«Безусловно, это было бы интересно. Не знаю, как это все осуществить на данный момент. Но считаю, что это было бы интересно. Подготовить можно кого хочешь. Нужно чуть времени», — сказал Биджиев «СЭ».
Ранее президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев рассказал «СЭ» о возможном выходе бойца Ислама Махачева за дагестанский клуб в РПЛ.
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|13
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|Спартак
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|26
|
5
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|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
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|13
|5
|3
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|18
|
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|5
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|3
|8
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|14-12
|17
|
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|
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|13
|
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|
13
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|2
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|5
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|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
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|9
|8-21
|6
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|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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