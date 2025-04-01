Тренер «Динамо» Махачкала выступил за дебют Махачева в РПЛ

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев в разговоре с «СЭ» высказался о возможности участия бойца Ислама Махачева в матче РПЛ.

«Безусловно, это было бы интересно. Не знаю, как это все осуществить на данный момент. Но считаю, что это было бы интересно. Подготовить можно кого хочешь. Нужно чуть времени», — сказал Биджиев «СЭ».

Ранее президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев рассказал «СЭ» о возможном выходе бойца Ислама Махачева за дагестанский клуб в РПЛ.