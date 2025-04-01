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Тренер Пятибратов: «Хотел видеть в «Факеле» Дзюбу — этот переход был возможен»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» рассказал, что нападающий Артем Дзюба мог перейти в воронежский клуб прошлым летом.

— При этом у «Факела» четкая тенденция: никто из тренеров не отработал полный сезон. У вас не было опасений, что скоро наступит момент прощаться?

— Опасений точно не было, потому что лучше иногда падать, чем вообще не летать. Я достаточно смелый человек. Хотелось бы, чтобы мы чуть-чуть лучше сработали на трансферном рынке. Но Роман Гурамович (Асхабазде, генеральный директор «Факела». — Прим. «СЭ») и Кирилл Николаевич (Котов, спортивный директор «Факела». — Прим. «СЭ») делали все возможное, что от них зависит. У нас возможности небольшие, мы не можем платить миллионы за футболистов. А еще несколько трансферов сорвалось. Хотелось бы, чтобы в команду пришли несколько игроков более высокой квалификации, чтобы остальные за ними потянулись. Появился Саша Ломовицкий — это мастеровитый футболист.
По разным причинам не все хотят идти в «Факел» — борьба за выживание, логистика, искусственное поле. Я очень хотел видеть в команде Артема Дзюбу... И был момент, когда этот трансфер был реален. Но, опять же, это мои желания. Есть еще реалии, с которыми клуб сталкивается. Надо отдать должное руководителям, они проделали большую и серьезную работу.

— С Дзюбой были контакты летом, когда он искал команду?

— Да. И в принципе это [подписание] могло осуществиться.

Дзюба в сентябре перешел в «Акрон» в статусе свободного агента. В этом сезоне 36-летний нападающий провел 16 матчей, забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи.

Дмитрий Пятибратов.«Хотел видеть в «Факеле» Дзюбу — этот переход был возможен». Пятибратов — о разгроме в Краснодаре и отставке
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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Максим Глушенков

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 10
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Зенит

 10
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Иван Обляков

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 7
П
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Зенит

 4
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Спартак

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