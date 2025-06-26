Чистая прибыль РФС в 2024 году составила 1,6 миллиарда рублей

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов на конференции организации сообщил, что в 2024 году РФС получил чистую прибыль в размере 1,6 миллиарда рублей.

«С 2024 года нам удалось достичь договоренности с Международной федерацией футбола. В апреле 2025 года мы получили дополнительный авансовый транш. Получили также и в 2024 году. Поэтому все проекты будут обеспечены стабильным финансированием», — рассказал Митрофанов ТАСС.

Выручка РФС в прошлом году составила 7,7 миллиарда рублей, а себестоимость — 4,9. Для сравнения: в 2023 году чистая прибыль организации была равна 1,2 миллиарда рублей, выручка — 7,2 миллиарда рублей, а себестоимость — 4,6 миллиарда рублей.