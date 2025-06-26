Футбол
26 июня, 13:17

Чистая прибыль РФС в 2024 году составила 1,6 миллиарда рублей

Камила Абдурахманова
корреспондент

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов на конференции организации сообщил, что в 2024 году РФС получил чистую прибыль в размере 1,6 миллиарда рублей.

«С 2024 года нам удалось достичь договоренности с Международной федерацией футбола. В апреле 2025 года мы получили дополнительный авансовый транш. Получили также и в 2024 году. Поэтому все проекты будут обеспечены стабильным финансированием», — рассказал Митрофанов ТАСС.

Выручка РФС в прошлом году составила 7,7 миллиарда рублей, а себестоимость — 4,9. Для сравнения: в 2023 году чистая прибыль организации была равна 1,2 миллиарда рублей, выручка — 7,2 миллиарда рублей, а себестоимость — 4,6 миллиарда рублей.

Источник: ТАСС
РФС
Максим Митрофанов
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Medovar

    Но я ведь не вчера родился, понимаю что к чему. Возьмем условные "Химки", хотя и до этого были схожие ситуации. Что РФС решил вопрос по зарплатам игрокам, которые остались без работы, поспособствовал их трудоустройству? РФС несет ответственность за оценку документации при подаче заявки на регистрацию ФК и в ходе осуществления клубом финансово-хозяйств. деятельности. Как получилось, что бизнесмен, имевший миллиардные долги пусть и в др. отрасли, владел клубом РПЛ, и даже до последнего момента успешно скрывал долги перед налоговой на 500 млн ?? Откуда такая большая задолженность в 1,4 млрд ?? А Торпедо, в котором арестованы не только совладельцы, но и бухгалтер? Неужели непонятно, что не надо иметь дело с нечистыми на руку людьми. На Черчесова спустили собак на памятной пресс-конференции, а болельщиков подключили позже.

    26.06.2025

  • оппонент

    Нарисовать отчёт большого ума не надо, хотя имея покровителей высокого ранга вытрясти из спонсоров деньги у нас не проблема.

    26.06.2025

  • m_16

    А с чего вдруг РФС вообще должен тратить деньги на условные Химки? Иначе ты же сам в первых рядах начнёшь кричать, что хватит кормить Садыговых. И Черчесова гнобит вовсе не РФС, а болельщики.

    26.06.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Не очень понятно как это считали, Еврокубков нет и миру в целом мы не нужны. Кто и зачем платит за сущетвование РФПЛ?

    26.06.2025

  • Medovar

    А сколько РФС потратил на санацию убыточных футбольных клубов? Или о солидарной ответственности РФС в случае финансового краха ФК речь не идет? Или как с экс-тренером сборной: все победы - заслуга исключительно РФС, все провалы - ответственность исключительно Черчесова?

    26.06.2025

  • AlexSanych

    Поправьте меня, но я не понимаю, как у общественной организации может появляться прибыль? Это скорее недофинансированные проекты в периоде.

    26.06.2025

    • Кузнецов заявил о готовности возглавить ЦСКА: «Почему некоторым дают шанс, а другим — нет?»

    Бузникин — о Сперцяне и Кривцове: «Мне сложно достоверно комментировать слухи»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

