Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в комментарии для «СЭ» отреагировал на желание футболиста красно-белых Квинси Промеса получить российский паспорт.

«Промес уже давно, по-моему, с 2014 года в России. Он уже хорошо адаптировался. Почему нет? Глушаков сказал, что он был в бане и самогон пробовал? Это шуточная форма, конечно. Думаю, Промес абсолютно хорошо адаптировался к нашему чемпионату. Не удивлен, что он изъявил желание получить российский паспорт», — сказал Комбаров «СЭ».

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Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, после чего играл в «Севилье» и «Аяксе». В феврале 2021 года игрок вернулся в московский клуб. На счету 30-летнего нападающего 98 голов и 48 результативных передач в 200 матчах за красно-белых.

В текущем сезоне нидерландский форвард сыграл за «Спартак» 23 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал семь результативных передач.