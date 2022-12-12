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12 декабря, 16:25

Комбаров — о паспорте РФ для Промеса: «Он хорошо адаптировался к нашему футболу»

Дмитрий Комбаров отреагировал на желание Промеса получить российский паспорт
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в комментарии для «СЭ» отреагировал на желание футболиста красно-белых Квинси Промеса получить российский паспорт.

«Промес уже давно, по-моему, с 2014 года в России. Он уже хорошо адаптировался. Почему нет? Глушаков сказал, что он был в бане и самогон пробовал? Это шуточная форма, конечно. Думаю, Промес абсолютно хорошо адаптировался к нашему чемпионату. Не удивлен, что он изъявил желание получить российский паспорт», — сказал Комбаров «СЭ».

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, после чего играл в «Севилье» и «Аяксе». В феврале 2021 года игрок вернулся в московский клуб. На счету 30-летнего нападающего 98 голов и 48 результативных передач в 200 матчах за красно-белых.

В текущем сезоне нидерландский форвард сыграл за «Спартак» 23 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал семь результативных передач.

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Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Дмитрий Комбаров
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
2
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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