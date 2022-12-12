Два российских клуба заинтересованы в вингере сборной Белоруссии Подстрелове

Два клуба РПЛ интересуются игроком «Шахтера» и сборной Белоруссии Дмитрием Подстреловым, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Подстрелов, который играет на позициях полузащитника и нападающего, заинтересовал два клуба второй восьмерки чемпионата России. Также его кандидатуру рассматривает один израильский клуб.

Подстрелов выступает за «Шахтер» с 2020 года. Его соглашение с солигорским клубом рассчитано до конца 2022 года.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 34 матча за «Шахтер», в которых забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи. В составе сборной Белоруссии всего он сыграл 14 матчей и отметился одним голом.