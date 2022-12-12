Кузнецов считает, что Фукс не соответствует уровню ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал возможный уход Бруно Фукса из московской команды.

«Если учесть, что Фукс практически не играл за ЦСКА, его уход — это не потеря для армейцев. Для того чтобы его отпустить, нужно кого-то приобрести. Должна быть ротация, запасной вариант. Если кто-то получит травму, как потом выходить из этой ситуации. Бруно почти не играл, но он бразилец, олимпийский чемпион. У него есть определенные навыки, но тренер не враг себе, чтобы ставить человека, который не соответствует уровню команды. Невелика потеря, но на место Фукса должен прийти качественный футболист», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

23-летний Фукс присоединился к ЦСКА в августе 2020 года, провел за московский клуб 19 матчей и не отметился результативными действиями.

Контракт футболиста с московской командой рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,8 миллиона евро.