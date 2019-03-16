Дмитрий Хохлов - о матче с "Оренбургом": "Динамо" не реализовало моменты"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после поражения в матче 20-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что его команда не реализовала моменты.

​- "Оренбург" забил, использовал свои шансы в контратаках, - сказал Хохлов в эфире канала "Матч Премьер". - А мы не реализовали моменты, которые должны были забивать. Мы недовольны. Главное - результат.

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

Все о чемпионате России - здесь