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Дмитрий Хохлов - о матче с "Оренбургом": "Динамо" не реализовало моменты"

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Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после поражения в матче 20-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что его команда не реализовала моменты. 

​- "Оренбург" забил, использовал свои шансы в контратаках, - сказал Хохлов в эфире канала "Матч Премьер". - А мы не реализовали моменты, которые должны были забивать. Мы недовольны. Главное - результат. 

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

Оренбург - Динамо

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