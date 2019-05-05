Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" заявил, что он доволен прогрессом молодых футболистов бело-голубых. Также специалист отказался связывать нестабильную игру московского клуба с большим количеством молодежи в составе.

– Мне нравится, как ребята прогрессируют. Евгеньев, как вы видите, стал игроком стартового состава. Нравится его отношение и к тренировочному процессу, и к игровым эпизодам. Радует, что у него никакой "звездочки" не появляется. То же касается остальных. Да, кто-то меньше получает игрового времени, кто-то – больше. От того же Славы Грулева мы ждем, что он быстрее будет отвоевывать себе место в основном составе. Он давно стучится в основу, но нам бы хотелось увидеть от Славы большой шаг вперед.

– Учитывая прогресс молодых игроков, почти наверняка появится интерес к ним со стороны других клубов. Не будет ли проблемой их сохранить?

– А почему это должно стать проблемой? У нас они на контрактах, мы постоянно с ними общаемся. Есть понимание, как эти события будут развиваться дальше. Думаю, здесь никаких проблем быть не должно.

– Мы все время говорим о молодости ЦСКА, что именно она не позволяет армейцам играть стабильно. У вас тоже много молодежи, может ли это быть причиной нестабильных результатов "Динамо" в этом сезоне?

– Я бы все-таки по-другому сформулировал. Мы потеряли очень много очков в этом сезоне по своей вине, и едва ли это связано с молодежью. Взять и сказать: мы внизу турнирной таблицы из-за того, что у нас много молодежи, я точно не могу. Молодые игроки должны тянуться за опытными, расти, постепенно становиться качественными футболистами. Мы же очень много моментов не реализуем. Где-то откровенно не везет, где-то не хватает мастерства, где-то еще что-то. Но пенять нам не на кого, виноваты сами.