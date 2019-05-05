Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России против ЦСКА. Специалист также отметил, что не обращает внимание на статистику в матчах с армейцами.

Встреча состоится сегодня, 5 мая. Начало – в 16.30 по московскому времени.

– Стандартный вопрос перед матчем – все в строю? Все готовы?

– В принципе, к игре готовятся все, все хорошо, травмированных нет. Есть те, кто после травм не совсем в оптимальных кондициях, но они тоже готовятся.

– ЦСКА только что проиграл "Краснодару" матч за Лигу чемпионов, он очень мотивирован. Это дополнительная проблема для "Динамо"?

– Да у нас у самих турнирной мотивации хватает, взгляните в таблицу. Нас не должно особо интересовать, будет ЦСКА дополнительно мотивирован или не будет. Разговора об этом вообще не должно идти. ЦСКА – соперник, который показывает хорошую игру, к тому же нас ждет московское дерби. Так что мы тоже очень серьезно настраиваемся на этот матч.

– Как раз вопрос о турнирной таблице. Возможность попасть в стыки дополнительно давит на игроков "Динамо", особенно молодых?

– Естественно, мы хотим уйти от этой зоны как можно дальше. Но нам не нужно смотреть на ситуацию в общем. Нам нужно выходить, настраиваться отдельно на каждый матч и брать очки.

– Виктор Гончаренко никогда не обыгрывал "Динамо". Как думаете, совпадение? Или "Динамо" – неудобная команда для него?

– Нет, нет, ни в коем случае. Я вообще именно к такой статистике отношусь совершенно спокойно. Все эти серии относительны. Обращать внимание на то, что Гончаренко кого-то там не обыгрывал во всяком случае я точно не буду. И уж точно расслабляться команде по этому поводу не дам.

– Тогда другая статистическая тема: согласны с мнением, что назначение Карасева (4 матча – 4 победы "Динамо") – счастливый билет для вашей команды?

– Мне вот эти вещи не очень нравятся, если честно. Это дополнительное расслабление, которое подсознательно появляется у наших игроков. И мы тратим лишнее время, говоря, что на этом внимания заострять не нужно, а нужно больше концентрировать внимание на игре. Что значит "счастливый билет"? Гарантии победы или поражения – игра самой команды, тем более судейство – тонкая тема, с ней нужно быть как можно аккуратнее.