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Дмитрий Гунько: «Удаление разберут компетентные органы»

22:47
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Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько подвел итог матча 5-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала» (1:1).

— Любое очко идет в копилку. Нам тяжело они достаются, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Благодарен ребятам, которые в непростой ситуации все выполнили.

Удаление? Этот эпизод разберут компетентные органы.

В концовке отдали мяч, отдали инициативу. Нас было на одного игрока меньше, давление нарастало. Но все-таки справились.

Миша Тихонов молодец. В непростой ситуации выполнил то, что мы просили. Конечно, когда силы покидали, Лесовой стал ярче. Но ничего серьезного не создал.

Арсенал Т — Химки

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