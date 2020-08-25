Дмитрий Гунько: «Удаление разберут компетентные органы»
22:47
Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько подвел итог матча 5-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала» (1:1).
— Любое очко идет в копилку. Нам тяжело они достаются, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Благодарен ребятам, которые в непростой ситуации все выполнили.
Удаление? Этот эпизод разберут компетентные органы.
В концовке отдали мяч, отдали инициативу. Нас было на одного игрока меньше, давление нарастало. Но все-таки справились.
Миша Тихонов молодец. В непростой ситуации выполнил то, что мы просили. Конечно, когда силы покидали, Лесовой стал ярче. Но ничего серьезного не создал.