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Агент Джикии: «До лета Георгий будет в «Химках»

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Химок» Георгия Джикии, рассказал о будущем своего клиента в подмосковном клубе.

«Ситуация в «Химках» не очень приятная, но команда на сборах, все готовятся к сезону. Надеемся, все будет хорошо. Уверен, РПЛ не допустит, чтобы какой-то клуб не смог доиграть сезон. Что касается будущего Георгия, то все просто: до лета он в «Химках», а уже дальше будет видно», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.

Джикия стал игроком «Химок» 12 сентября 2024 года на правах свободного агента, он подписал контракт по схеме «1+1». В этом сезоне 31-летний Джикия провел за «Химки» 8 матчей.

Источник: РБ Спорт
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Георгий Джикия
ФК Химки
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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Г
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П
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