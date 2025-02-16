Агент Джикии: «До лета Георгий будет в «Химках»

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Химок» Георгия Джикии, рассказал о будущем своего клиента в подмосковном клубе.

«Ситуация в «Химках» не очень приятная, но команда на сборах, все готовятся к сезону. Надеемся, все будет хорошо. Уверен, РПЛ не допустит, чтобы какой-то клуб не смог доиграть сезон. Что касается будущего Георгия, то все просто: до лета он в «Химках», а уже дальше будет видно», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.

Джикия стал игроком «Химок» 12 сентября 2024 года на правах свободного агента, он подписал контракт по схеме «1+1». В этом сезоне 31-летний Джикия провел за «Химки» 8 матчей.