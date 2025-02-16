Агент Джикии: «До лета Георгий будет в «Химках»
Владимир Кузьмичев, агент защитника «Химок» Георгия Джикии, рассказал о будущем своего клиента в подмосковном клубе.
«Ситуация в «Химках» не очень приятная, но команда на сборах, все готовятся к сезону. Надеемся, все будет хорошо. Уверен, РПЛ не допустит, чтобы какой-то клуб не смог доиграть сезон. Что касается будущего Георгия, то все просто: до лета он в «Химках», а уже дальше будет видно», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.
Джикия стал игроком «Химок» 12 сентября 2024 года на правах свободного агента, он подписал контракт по схеме «1+1». В этом сезоне 31-летний Джикия провел за «Химки» 8 матчей.
Источник: РБ Спорт
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|
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|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
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|9
|5
|4
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|19
|
5
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|9
|6
|0
|3
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|18
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|
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|
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|5
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|
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|1
|4
|4
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15
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|9
|1
|2
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|10-22
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|
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|9
|0
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
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|11.10
|19:30
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|Г
|
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Александр Соболев
Зенит
|7
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|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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