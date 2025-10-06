Глушенков, Бителло и Угальде номинированы на звание игрока месяца в РПЛ
Пресс-служба РПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока сентября.
На награду претендуют нападающий «Зенита» Максим Глушенков (5 голов и 1 результативная передача в 3 матчах), полузащитник «Динамо» Бителло (3+1), форвард «Спартака» Манфред Угальде (3+0), нападающий «Ахмата» Эгаш Касинтура (2+0) и голкипер «Ростова» Рустам Ятимов (3 матча на ноль из 3).
В голосовании участвуют эксперты РПЛ, эксперты телевещателя и болельщики.
Источник: РПЛ
