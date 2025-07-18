Губерниев назвал «Зенит» фаворитом сезона в РПЛ

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

«Главный фаворит сезона — «Зенит». Посмотрим, как будут справляться с его давлением «Краснодар», ЦСКА, «Динамо», «Спартак». Конечно, московские клубы стоят особняком. Но мне кажется, что «Локомотиву» вполне по силам бороться за тройку и выйти в финал Кубка, о чем команда заявляла. Я верю по-прежнему в российскую молодежь, а она в «Локомотиве» прекрасная», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее в интервью «СЭ» председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что клуб должен бороться за тройку в РПЛ и выход в финал Кубка России.