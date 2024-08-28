Гафин: «То, что каждый тур происходят скандалы в российском судействе — это очень плохо»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о судействе в нынешнем сезоне.

«То что ЭСК состоит из судей с большими именами — здорово. То, что каждый тур происходят скандалы в российском судействе — это очень плохо», — сказал Гафин «СЭ».

Бело-голубые впервые в сезоне обратились в ЭСК РФС по итогам матча 6-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«Динамо» с 12 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» (12) находится на 3-й строчке.