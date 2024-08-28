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Судейство

Сегодня, 12:40

Гафин: «То, что каждый тур происходят скандалы в российском судействе — это очень плохо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о судействе в нынешнем сезоне.

«То что ЭСК состоит из судей с большими именами — здорово. То, что каждый тур происходят скандалы в российском судействе — это очень плохо», — сказал Гафин «СЭ».

Бело-голубые впервые в сезоне обратились в ЭСК РФС по итогам матча 6-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«Динамо» с 12 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» (12) находится на 3-й строчке.

РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
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 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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