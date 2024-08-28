Гафин — о выходе Орсато из ЭСК: «Такое бывает»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии для «СЭ» поделился мнением об отказе итальянского арбитра Даниэле Орсато от работы в экспертно-судейской комиссии РФС.

«То что случилось с Орсато, к сожалению, такова политическая ситуация. Такое бывает», — сказал Гафин «СЭ».

13 августа РФС объявил о вхождении Орсато в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК). Спустя пару дней итальянец вышел из состава ЭСК.