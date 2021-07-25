Талалаев: «Я провел в Самаре хороший рабочий отрезок»
18:05
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о настрое команды на матч 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».
«Мне нравится футбол «Крыльев», город Самара, болельщики. Я провел здесь хороший рабочий отрезок. Но для нас любой матч — принципиальный, за победу всегда дают 3 очка», — приводит слова тренера Twitter самарского клуба.
Талалаев возглавил «Крылья» 28 июня 2020 года, за 6 туров до конца сезона в РПЛ. Команда вылетела в Олимп-ФНЛ по итогам чемпионата. Тренер, таким образом, проработал в клубе меньше месяца.
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