Талалаев: «Я провел в Самаре хороший рабочий отрезок»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о настрое команды на матч 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

«Мне нравится футбол «Крыльев», город Самара, болельщики. Я провел здесь хороший рабочий отрезок. Но для нас любой матч — принципиальный, за победу всегда дают 3 очка», — приводит слова тренера Twitter самарского клуба.

Талалаев возглавил «Крылья» 28 июня 2020 года, за 6 туров до конца сезона в РПЛ. Команда вылетела в Олимп-ФНЛ по итогам чемпионата. Тренер, таким образом, проработал в клубе меньше месяца.