ЦСКА призвал поддержать Алексей Березуцкого перед матчем с «Уфой»
17:32
ЦСКА в своем Twitter призвал поддержать нового главного тренера команды Алексей Березуцкого в первом официальном матче. Сегодня армейцы в первом туре Тинькофф РПЛ сыграют с «Уфой» (начало — в 20.00 по московскому времени).
«Алексей Березуцкий сегодня впервые начнет официальный матч в качестве главного тренера! Давайте покажем нашу поддержку легенде в реплаях, — говорится в сообщении ЦСКА.
?? Алексей Березуцкий сегодня впервые начнёт официальный матч в качестве главного тренера!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 25, 2021
Давайте покажем нашу поддержку легенде в реплаях ??#ЦСКАуфа pic.twitter.com/MGhHurAgFt
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