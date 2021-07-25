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ЦСКА призвал поддержать Алексей Березуцкого перед матчем с «Уфой»

17:32
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ЦСКА в своем Twitter призвал поддержать нового главного тренера команды Алексей Березуцкого в первом официальном матче. Сегодня армейцы в первом туре Тинькофф РПЛ сыграют с «Уфой» (начало — в 20.00 по московскому времени).

«Алексей Березуцкий сегодня впервые начнет официальный матч в качестве главного тренера! Давайте покажем нашу поддержку легенде в реплаях, — говорится в сообщении ЦСКА.

ЦСКА — Уфа

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Владимир Иванов все материалы автора

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