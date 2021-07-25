ЦСКА призвал поддержать Алексей Березуцкого перед матчем с «Уфой»

ЦСКА в своем Twitter призвал поддержать нового главного тренера команды Алексей Березуцкого в первом официальном матче. Сегодня армейцы в первом туре Тинькофф РПЛ сыграют с «Уфой» (начало — в 20.00 по московскому времени).

«Алексей Березуцкий сегодня впервые начнет официальный матч в качестве главного тренера! Давайте покажем нашу поддержку легенде в реплаях, — говорится в сообщении ЦСКА.