Булыкин: «Если Геркуса пригласят в «Локомотив», он 100 процентов согласится»

Бывший советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном возвращении Ильи Геркуса на пост президента клуба.

«Он оставил хороший отпечаток в «Локомотиве»: и с Юрием Палычем поработал, и трофеев много выиграл. Поэтому он уже человек достойный уважения. А получится с ним или нет — решать руководству «Локомотива». Если Геркуса пригласят, думаю, он 100 процентов согласится. Он полностью отдавался «Локомотиву», полностью погрузился в футбол и за счет этого помог клубу. И все трофеи, которые он выиграл — показатель работы», — приводит слова Булыкина «Спорт День За Днем».

Геркус работал в «Локомотиве» с 2016 по 2018 год на посту президента и гендиректора клуба. Под его руководством «железнодорожники» выиграли чемпионат и Кубок России.