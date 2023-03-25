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Сегодня, 18:01

Булыкин: «Если Геркуса пригласят в «Локомотив», он 100 процентов согласится»

Булыкин отреагировал на информацию о возможном возвращении Геркуса на пост президента «Локомотива»
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Бывший советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном возвращении Ильи Геркуса на пост президента клуба.

«Он оставил хороший отпечаток в «Локомотиве»: и с Юрием Палычем поработал, и трофеев много выиграл. Поэтому он уже человек достойный уважения. А получится с ним или нет — решать руководству «Локомотива». Если Геркуса пригласят, думаю, он 100 процентов согласится. Он полностью отдавался «Локомотиву», полностью погрузился в футбол и за счет этого помог клубу. И все трофеи, которые он выиграл — показатель работы», — приводит слова Булыкина «Спорт День За Днем».

Геркус работал в «Локомотиве» с 2016 по 2018 год на посту президента и гендиректора клуба. Под его руководством «железнодорожники» выиграли чемпионат и Кубок России.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bulykin-esli-gerkusa-priglasyat-v-lokomotiv-on-100-soglasitsya
Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
Илья Геркус
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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