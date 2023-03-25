Пономарев отреагировал на поражение ЦСКА от 2DROTS в благотворительном матче

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал для «СЭ» поражение армейцев от 2DROTS в благотворительном матче (1:2).

«Этот матч не имеет никакого значения. Тренировочная, увеселительная, разгрузочная игра. Следующий матч через неделю. Я бы серьезно к такому результату не относился. Дурака поваляли, может, специально проиграли. Помню, мы тренировочный матч в Южной Америке играли с полицией Сан-Паулу. Они подарили нам по коробке водки, которые тренер у нас хотел конфисковать. Но мы распихали все по сумкам. Этот матч благотворительный, проиграли проиграли. Никакого значения не имеет», — сказал Пономарев «СЭ».

В составе армейцев единственный гол забил форвард Федор Чалов. За 2Drots отличились Владислав Ослоновский («Слон») и Станислав Манаев («Мана»).