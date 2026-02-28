Булыкин — о работе арбитров: «Самое страшное, что это происходит в матчах команд, которые борются за чемпионство»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» победу «Локомотива» над «Пари НН» (2:1) в матче 19-го тура РПЛ.

«Судейские решения были странные, но «Локомотив» смог проявить характер и одержать победу в меньшинстве. Да, пенальти был не совсем очевидный, да и красная вызывает вопросы. Команду можно поздравить с тяжелой победой, в которой они проявили характер. В целом по этому матчу можно сказать, что «Локомотив» готов к решению серьезных задач. Решения судей? В нескольких матчах подряд они вызывают вопросы. Самое страшное, что это происходит в матчах команд, которые борются за чемпионство», — сказал Булыкин «СЭ».



«Локомотив» набрал 40 очков и вышел на третье место в таблице. «Пари НН» с 14 очками занимает 15 строчку.

Максим Ваншейд