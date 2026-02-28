Алаев о возвращении России в еврокубки: «У меня есть надежда, что может быть принято экстренное решение»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал возвращение российских команд с зимних сборов в ОАЭ.

«Хорошо, что команды вернулись накануне. Для меня, с точки зрения организации соревнований, это самое главное», — сказал Алаев.

Также он поделился ожиданиями относительно допуска России до еврокубков.

«Разбан? Не знаю, какой шанс. Надеюсь, что будет принято самое правильное решение. Видны двойные стандарты, по-другому не скажешь. Я смотрю на ситуацию, как достаточно опытный спортивный функционер. Очень надеюсь, что российские клубы вернутся в еврокубки в следующем сезоне.

В этом сезоне достаточно проблематично. Также очень надеюсь, что Россия вернется к официальным соревнованиям и примет участие в отборе к Евро-2028. США и Израиль? Конечно, буду наблюдать, но меня интересует судьба наших.

Еврокубки? У меня есть надежда, что может быть принято экстренное решение. С другой стороны, понимаю, что все тянется», — добавил глава РПЛ.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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