Булыкин: «Московские клубы менее стабильно выглядят, чем «Краснодар» и «Зенит»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что московские клубы выглядят менее стабильно, чем «Краснодар» и «Зенит».

«Все четыре московских клуба в равной степени могут как добиться успеха в этом сезоне, поборовшись за золото, так и провалиться. Они менее стабильно выглядят, чем «Краснодар» и «Зенит», где-то поменялись тренеры, которым нужно время для адаптации, но в то же время подобные перемены дополнительно мотивируют команды и иногда позволяют с ходу показывать хорошие результаты. А за «Локомотив» и «Спартак», наоборот, говорит то, что их тренеры уже хорошо знают возможности своих подопечных и могут провести работу над ошибками перед новым сезоном», — цитируют «Известия» Булыкина.

Новый сезон в РПЛ стартует в пятницу, 18 июля.