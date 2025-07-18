Кисляк: «Неправильно, когда люди просирают талант из-за соблазнов. Зачем же ты тогда всю жизнь к этому шел?»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопрос, как сохранить себя, будучи известным.

«Мне кажется, это с детства закладывается: через воспитание родителей, окружение, твои занятия. Если человек скромный, то останется скромным навсегда. Деньги и слава его не сломают.

Ты идешь к футбольным целям всю жизнь, всем жертвуешь — и просрать момент из-за какой-то безответственности, звездной болезни... Как-то это вообще неправильно. Одно дело — травмы, от них никто не застрахован. Но когда люди просирают талант и достигнутые цели из-за соблазнов, ставят их выше... Зачем же ты тогда всю жизнь к этому шел? Зачем жертвовал учебой, свободным временем, прогулками?» — цитирует Кисляка «Спортс».