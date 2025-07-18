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18 июля 2025, 00:05

Кисляк: «Неправильно, когда люди просирают талант из-за соблазнов. Зачем же ты тогда всю жизнь к этому шел?»

Руслан Минаев

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопрос, как сохранить себя, будучи известным.

«Мне кажется, это с детства закладывается: через воспитание родителей, окружение, твои занятия. Если человек скромный, то останется скромным навсегда. Деньги и слава его не сломают.

Ты идешь к футбольным целям всю жизнь, всем жертвуешь — и просрать момент из-за какой-то безответственности, звездной болезни... Как-то это вообще неправильно. Одно дело — травмы, от них никто не застрахован. Но когда люди просирают талант и достигнутые цели из-за соблазнов, ставят их выше... Зачем же ты тогда всю жизнь к этому шел? Зачем жертвовал учебой, свободным временем, прогулками?» — цитирует Кисляка «Спортс».

19-летний Кисляк в прошлом сезоне провел 33 матча за ЦСКА, забил 4 гола и сделал 1 результативный пас.

Источник: Sports.ru
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Матвей Кисляк
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

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П
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Динамо

 2
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И К Ж
Илья Рожков
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