Деменко назвал фаворитов нового сезона в РПЛ

Бывший полузащитник «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко считает, что каждый из московских клубов может включиться в борьбу за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Пока оба претендента на золото прошлого сезона выглядят фаворитами и в предстоящем розыгрыше чемпионата. Они сохранили основной костяк и сейчас точечно усиливаются качественными футболистами. Есть стабильность в составе, тренерском штабе и руководстве — это плюс для обоих клубов. На этом фоне у других команд свои трудности: «Динамо» и ЦСКА поменяли тренеров, которым нужно время, чтобы разобраться в имеющихся составах и поставить игру. В этом смысле «Спартак» и «Локомотив» выделяются тем, что не стали менять тренеров, состав стабилен, но пока не видно усиления, за счет которого команды могут включиться в борьбу за медали. Хотя каждый из четырех московских клубов при удачном стечении обстоятельств способен выстрелить и навязать борьбу лидерам», — цитируют «Известия» Деменко.

Новый сезон в РПЛ стартует в пятницу, 18 июля. В первом туре «Зенит» сыграет с «Ростовом», а «Краснодар» встретится с «Пари НН».