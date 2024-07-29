Булыкин — о шансах «Спартака» стать чемпионом: «Очень маловероятно»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» оценил шансы московского «Спартака» занять первое место в этом сезоне РПЛ.

— Реально ли «Спартаку» взять золото в этом сезоне?

— Очень маловероятно. Учитывая прошлый чемпионат, а также то, какой сейчас «Зенит». Питер был в прошлом сезоне не очень, но все равно стал чемпионом. А в этом сезоне, я думаю, он будет хорош. «Спартаку» будет тяжело противостоять «Зениту» и вообще всем в РПЛ — и стать чемпионом. Особенно после первой игры с «Оренбургом».

В третьем туре РПЛ «Спартак» примет «Крылья Советов». Матч состоится 5 августа, начало — в 20.00 мск.