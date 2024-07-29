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Сегодня, 17:45

Вера: «После окончания прошлого сезона сказал Личке, что он станет чемпионом»

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Полузащитник «Химок» Лукас Вера сравнил между собой тренера подмосковной команды Франко Артигу и наставника «Динамо» Марцела Личку.

«У Франка и Марцела есть много общего. Когда я приехал в «Оренбург», Марцел также играл в линии с пятью и затем поменял схему. И сейчас с Артигой мы играем по схеме, которую пробовали раньше с Личкой. Мне нравится игра, которую ставит Франк, поэтому я перешел сюда.

Личка проделал очень большую работу в «Динамо». Я ему отправил сообщение после окончания сезона. Написал о своих мыслях, что он станет чемпионом, потому что он проделал невероятную работу в прошлом сезоне. Если он будет также продолжать, то чемпионство придет», —приводит слова Веры Metaratings.ru.

После двух туров нового сезона РПЛ бело-голубые идут на втором месте в таблице с шестью очками. В следующем матче команда Марцела Лички сыграет в гостях со «Спартаком» в рамках группового этапа FONBET Кубка России. Встреча пройдет 31 июля.

Источник: Metaratings.ru
Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
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