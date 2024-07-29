Дьяков назвал «Зенит» лучшей командой второго тура РПЛ

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал игру «Зенита» в матче против «Рубина» (4:0) во втором туре РПЛ.

«Лучшая команда тура — «Зенит», это очевидно. Сильно и мощно стартовали не только в этом туре, но и в первом. Они показывают очень качественную и зрелищную игру, забивая много голов. «Зенит» на данный момент самая сильная команда не только второго тура, но и в целом чемпионата. Посмотрим, на сколько хватит конкурентов, и будет ли «Зенит» дальше всех так разносить», — цитирует Дьякова «РБ Спорт».

В следующем матче команда Сергея Семака на своем поле примет «Факел» в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра состоится 30 июля. Начало — в 21.00 по московскому времени.